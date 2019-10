Dix jours de festival à Namur pour montrer la "beauté à l'état pur" de la nature

(Belga) "La nature est un spectacle." Lancée vendredi, la 25e édition du Festival international Nature Namur (FINN) veut montrer aux citoyens combien, malgré tout ce qui la fragilise, la nature est source d'émerveillement.

Comme les années précédentes, films professionnels et amateurs, expositions de photos et conférences ponctueront ce festival qui se déroulera jusqu'au dimanche 20 octobre à l'Acinapolis de Jambes ainsi qu'à la Citadelle de Namur. Quatre concours de films et photos se tiendront en parallèle. De nombreuses activités en plein air sont également organisées, avec comme objectif de sensibiliser le public à "la valeur de la beauté à l'état pur". A l'occasion de ses 25 ans, le FINN a tenu à mettre les jeunes en valeur pour témoigner de son soutien aux mobilisations contre l'inaction climatique. Un "Jury Jeunes" constitué d'étudiants du secondaire a été mis sur pied. Ceux-ci remettront le "prix environnement" au réalisateur de leur choix, lors du gala des films professionnels, samedi 19 octobre. Deux jeunes de moins de 21 ans ont également été sélectionnés pour exposer leurs photographies. Créé en 1995 par Philippe Taminiaux et Philippe Blerot, le FINN attire chaque année environ 35.000 visiteurs. Il est organisé en collaboration avec les Cercles naturalistes de Belgique. Depuis cette année, le FINN est aussi partenaire du Gran Paradiso Film Festival en Italie. L'entrée au "Village Nature", dans le complexe de l'Acinapolis où les visiteurs peuvent admirer 10 expositions de photographies et déambuler entre les stands, est gratuite. Le roi Philippe s'y est rendu jeudi, à la veille de son ouverture officielle. Il a participé à une table ronde avec des enfants sur le thème de la nature et de sa protection. L'ensemble du programme du festival est détaillé sur le site www.festivalnaturenamur.be. (Belga)