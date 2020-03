Dix sans-abri ayant des symptômes pris en charge par le Samusocial et la Croix-Rouge

(Belga) Le Samusocial et la Croix-Rouge ont chacun ouvert un centre pour accueillir des personnes sans-abri qui pourraient avoir été contaminées par le coronavirus. Jusqu'à présent, 10 sans-abri présentant des symptômes y ont été admis.

Le centre du Samusocial compte 19 lits répartis dans six chambres. Depuis vendredi soir, trois personnes présentant des symptômes y ont été accueillies et isolées les unes des autres. Elles ne seront pas testées, à moins que leur état ne se dégrade fortement. Le centre de la Croix-Rouge est quant à lui ouvert depuis mardi et dispose de 15 places. Actuellement, cinq SDF s'y trouvent qui pourraient avoir été contaminés par le nouveau coronavirus. Ils ont été testés et sont dans l'attente du résultat. Deux sans-abri qui avaient précédemment été accueillis dans le centre en sont ressortis après que leur test se fut révélé négatif. Médecins sans frontière a de son côté annoncé l'ouverture à Bruxelles d'une structure d'accueil d'une capacité de 50 lits à destination de groupes cibles vulnérables. Cette structure devrait fonctionner dès jeudi et sa capacité pourrait, si nécessaire, être étendue à 150 lits. (Belga)