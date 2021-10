Les Draconides sont de retour dans notre ciel: ces étoiles filantes atteindront leur pic ce soir

Peut-être certains d'entre vous ont-ils remarqué des essaims d’étoiles filantes dans le ciel depuis quelques jours. Ce phénomène atteindra son pic entre le 8 et 10 octobre. On appelle ces pluies de météores les Draconides. Pourquoi ce nom ? Parce qu'on les observe près de la constellation du Dragon (une constellation est un groupe d'étoiles proches les unes des autres dans le ciel). Et Dragon se dit "Draco" en latin. Où est la constellation du Dragon ? Elle est située près de la constellation de la Grande Ourse (voir image ci-dessous). C'est là que vous devez regarder.

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les étoiles filantes sont des météores. Et un météore est un morceau de roche qui entre dans l'atmosphère de la Terre. Le frottement à grande vitesse du météore avec les molécules de l'atmosphère terrestre va progressivement détruire le météore et produire de la lumière, ce qui donne le phénomène de l'étoile filante. Si le météore n'est pas complètement brûlé et qu'un fragment atteint le sol terrestre, alors on ne l'appelle plus météore mais météorite.

Les Draconides sont des petits débris issus de la comète Giacobini-Zinner qui tourne autour du Soleil en 6 ans et demi.