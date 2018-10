Du soleil tout au long de la journée

(Belga) Le temps sera relativement lumineux dimanche après-midi, avec un soleil parfois voilé par des nuages d'altitude, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 20 degrés en Haute-Belgique et 23 degrés en Flandre. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-sud-ouest.

Lundi aussi, le soleil sera bien présent, seulement voilé par des nuages élevés. Il fera chaud avec des maxima de 22 degrés en Hautes Fagnes à 25 ou 26 degrés en Basse-Belgique. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Mardi, le beau temps continue avec beaucoup de soleil et quelques nuages élevés. Les maxima oscilleront autour des 25 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur sud. Mercredi et jeudi, on attend encore un beau temps d'arrière-saison et des maxima de l'ordre de 25 degrés. (Belga)