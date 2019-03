Earth Hour: la Ville de Bruxelles éteindra aussi ses lumières

(Belga) Les lumières de la Grand-Place de Bruxelles et de l'Atomium s'éteindront durant une heure, samedi soir, en réponse à l'appel mondial du WWF à l'occasion du mouvement "Une heure pour la planète" (Earth Hour), annonce la Ville de Bruxelles dans un communiqué vendredi.

Samedi dès 20h30 et durant une heure, les lumières éclairant l'Hôtel de Ville et les façades de la Grand-Place ainsi que celles de l'Atomium seront coupées. Le WWF lance chaque année depuis 12 ans cet appel à couper l'électricité le dernier samedi de mars, afin de sensibiliser tout un chacun à l'importance de l'économie d'énergie. Par sa participation, qui n'est pas une première, "la Ville de Bruxelles veut ainsi montrer qu'elle répond aux inquiétudes exprimées par les citoyennes et les citoyens". "Si samedi, c'est une extinction symbolique qui l'illustrera, tous les jours, les services de l'administration communale isolent ses logements sociaux, posent des panneaux photovoltaïques sur nos écoles, optimalisent le parc automobile ou verdurisent nos rues. Autant d'actions qui confirment que les communes ont de nombreux leviers entre leurs mains pour lutter contre le dérèglement climatique." Shanghai Tower, Victoria Harbour à Hong Kong, tour Burj Khalifa de Dubai, place Rouge, Acropole, tour Eiffel, pyramides égyptiennes, basilique Saint-Pierre, Big Ben, Christ de Rio, siège de l'ONU à New York... d'innombrables sites, monuments et bâtiments éteindront les uns après les autres leurs feux entre 20h30 et 21h30 locales, au fil des fuseaux horaires samedi soir. (Belga)