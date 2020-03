Easyfairs Belgium suspend tous ses événements prévus au cours des deux prochains mois

(Belga) La société Easyfairs Belgium reporte ou annule tous ses événements publics et salons professionnels qui devaient se tenir en mars et avril en Belgique, annonce-t-elle vendredi. Il s'agit de six événements qui rassemblent plus de 145.000 visiteurs au total.

En raison du l'épidémie de coronavirus ainsi que des recommandations formulées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et par les autorités fédérales et locales, l'organisateur d'évènements Easyfairs Belgium a décidé vendredi de reporter ou d'annuler une série d'évènements qui étaient programmés pour les mois de mars et d'avril. Ainsi, Made in Asia, le festival de pop culture asiatique qui devait normalement se tenir à Brussels Expo du 13 au 15 mars, a été reporté aux 4, 5 et 6 septembre. La société a également décidé de reporter le salon dédié à la construction Bois & Habitat qui devait ouvrir ses portes la semaine prochaine (20-23 mars) à Namur Expo aux 26, 27, 28 et 29 juin. La 38e édition d'Art Brussels, initialement prévue du 23 au 26 avril à Tour & Taxis à Bruxelles a quant à elle été reportée à fin juin (du 25 au 28 juin). Le salon Pumps & Valves et Maintenance, qui s'adresse aux professionnels de l'industrie, est reporté du 25 et 26 mars aux 17 et 18 juin à Antwerp Expo. Health&Care, le salon professionnel du secteur des soins de santé, a quant à lui été reporté du 21, 22 et 23 avril au 2, 3 et 4 décembre à Flanders Expo à Gand. L'édition printanière du Comic Con belge FACTS, qui attire plus de 35.000 fans à Gand, a été annulée. Les invités internationaux tels que Ian Somerhalder, Troy Baker et Rebecca Mader les accueilleront lors de l'édition d'automne qui se tiendra les 24 et 25 octobre à Flanders Expo. "Cette situation exceptionnelle constitue un sérieux défi pour une entreprise active dans le secteur événementiel, comme la nôtre. Nous mettons tout en œuvre pour reporter nos prochains événements aussi bien que ceux des organisateurs tiers à une date ultérieure, de telle sorte que l'impact de la crise soit temporaire et limité", déclare Dirk Van Roy, CEO Easyfairs Belgium. (Belga)