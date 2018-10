Eclaircies dans le sud et nuages sur le nord du pays

(Belga) Les nuages élevés laisseront mardi après-midi la place à de belles éclaircies, surtout dans le sud du pays, car des nuages bas envahiront ensuite le pays par le nord. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Peu de changements pour mercredi et jeudi avec une nébulosité généralement abondante et quelques faibles précipitations isolées. Mercredi, le temps sera très nuageux à couvert avec le risque de quelques faibles pluies ou de bruine, surtout dans la moitié est du pays. Sur le relief, les brumes ou brouillards pourront aussi persister. Le mercure atteindra 11 à 15 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et 15 à 17 degrés ailleurs. Jeudi matin, la nébulosité sera abondante en de nombreuses régions avec encore quelques faibles pluies ou bruines sur le sud-est du pays. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec partout avec la possibilité de timides éclaircies, plus probables au sud du pays. Les maxima s'échelonneront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine sous un vent d'ouest d'abord modéré puis faiblissant en cours d'après-midi, selon l'IRM. (Belga)