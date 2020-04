Ehpad, établissements accueillant des personnes handicapées: reprise lundi de visites familiales

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé dimanche le rétablissement "à partir de" lundi d'un "droit de visite pour les familles" dans les Ehpad, dans des conditions "extrêmement limitées", lors d'une conférence de presse à Matignon.

"Ce droit de visite, très encadrée, pourra s'appliquer dans les mêmes conditions pour les établissements qui accueillent cette fois-ci des personnes en situation de handicap", a précisé le ministre.

Rappelant qu'à l'heure actuelle "45% des Ehpad ont signalé au moins un cas de Covid positif sur le territoire", il a précisé que la décision de réorganiser des visites avait été prise après consultation des "sociétés savantes" et des "représentants des organismes de ces établissements pour personnes âgées".

"Nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront à partir de (lundi) l'organisation dans les territoires (...) d'un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles" résidant dans ces établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes.

"Ce sera à la demande du résident, ce sera dans des conditions extrêmement, vous l'imaginez, limitées, pas plus de deux personnes de la famille (...), ce sera sous la responsabilité des directions d'établissements qui devront dire à la famille lorsque ce sera possible et dans quelles conditions", a énuméré M. Véran.

Il a ajouté "l'impossibilité maintenue d'aller toucher la personne, d'être en contact physique". "Par contre, il y aura un contact visuel", a-t-il conclu.

Le ministre a également annoncé que la campagne de tests en Ehpad, annoncée il y a quinze jours, s'était enclenchée. "Cette semaine, 50.000 tests ont été programmés et réalisés dans les Ehpad", a-t-il assuré.

L'AD-PA, association de directeurs d'Ehpad, a salué dimanche la décision du gouvernement, "très encourageante, compte tenu du nécessaire prolongement du confinement sur les semaines à venir".

Elle a souhaité que les nouvelles modalités puissent être "adaptées" aux visites de kinésithérapeutes et de bénévoles "pour préserver et accompagner autonomie à la marche et temps de vie sociale".

Samedi déjà, le département du Bas-Rhin, dans la région Grand-Est, durement touchée par l'épidémie de Covid-19, avait annoncé son intention de permettre aux familles de venir rendre visite aux personnes âgées hébergées en Ehpad en respectant des consignes de sécurité strictes.