Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Les électeurs votent aussi sur des thèmes sociétaux comme l'avortement ou le cannabis

(Belga) Dans la moitié des Etat organisant des élections de mi-mandat aux USA, les bulletins de vote comportent une liste de nom de candidats mais aussi des mesures soumises au vote qui sont décisives pour la société américaine, comme l'usage légalisé du cannabis ou l'avortement.

En plus de choisir de nouveaux élus au Congrès et au poste de gouverneur, les électeurs doivent aussi trancher sur des initiatives importantes pour la communauté comme sur le salaire minimum, la législation fiscale, médicale ou électorale. Plusieurs Etats conservateurs doivent se positionner sur le relèvement du salaire minimum, en Arkansas et Missouri, ou l'extension de la couverture médicale Medicaid, au Nebraska, Idaho et Utah. Des amendements remettant en cause le droit à l'avortement sont en jeu en Alabama et en Virginie de l'Ouest. Il est aussi question d'assouplir la législation relative au cannabis, que ce soit pour usage récréatif ou médical, dans quatre Etats (Michigan, Dakota du Nord, Missouri, Utah). En Floride, le droit de vote pourrait être rétabli pour les personnes condamnées qui ont purgé leur peine, à l'exception des meurtriers et prédateurs sexuels. Ce sont 1,5 million de Floridiens supplémentaires qui pourraient alors voter. Des mesures anti-taxes sont soumises au vote en Arizona, Dakota du Nord et Oregon, alors qu'au Colorado, Montana, Oklahoma, Dakota du Sud et Utah, il est question de relever l'impôt pour financer l'éducation. Dans les Etats de Washington, Arizona et Nevada, des taxes en faveur des énergies renouvelables font aussi l'objet d'un vote. La mesure en question à Washington est particulièrement controversée car il s'agit de taxer la tonne d'émissions de carbone et de réinvestir l'agent dégagé dans les énergies renouvelables. Au total, environ 150 initiatives sont soumises à une élection durant le scrutin, avec une majorité de mesures progressives. Il s'agit de propositions populaires auxquelles les décideurs peuvent s'opposer. (Belga)