Elia investit 500.000 euros dans un nouveau projet à haute tension en Flandre occidentale

(Belga) Elia va injecter 500.000 euros dans Ventilus, un nouveau projet "crucial" située en Flandre occidentale et visant au raccordement de l'énergie renouvelable supplémentaire produite sur terre et en mer au réseau à haute tension. C'est ce qu'a annoncé lundi la société qui gère ce réseau.

Le courant fourni par les parcs éoliens en mer est actuellement transporté via la liaison à haute tension Stevin. Mais celle-ci ne suffit désormais plus. Un réseau "robuste" est nécessaire avec les nouvelles turbines qui verront le jour au large des côtes belges dans les années à venir, explique-t-on chez Elia. Le réseau électrique va dès lors être renforcé en Flandre occidentale avec Ventilus. Cette nouvelle liaison se fera entre Zeebrugge et Avelgem en 380 kV et permettra le transport de 6 GW. Cela en fera une véritable autoroute pour l'électricité. Un tracé de 82 kilomètres a été défini par Elia, en étroite collaboration avec notamment des fédérations agricoles et des associations environnementales. Il n'est toutefois pas encore fixé dans le marbre, précise l'entreprise gérant le réseau à haute tension, qui va profiter du reste de l'année pour informer et consulter toutes les personnes concernées. Le but est, d'après le ministre flamand de l'Environnement Koen Van den Heuvel, d'obtenir un permis d'ici 2022. Après trois ans de construction, Ventilus serait alors fonctionnel en 2025. (Belga)