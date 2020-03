En FWB, les communes chargées, en 2e ligne, d'organiser un service de garde d'enfants

(Belga) Si la garde des enfants du personnel soignant mobilisé pour lutter contre le coronavirus doit prioritairement être assuré par les écoles, la ministre de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) Bénédicte Linard (Ecolo), en concertation avec les ministres régionaux des Pouvoirs locaux, a chargé, samedi après-midi, les communes d'organiser un service de garde pour les enfants sur leur territoire en collaboration avec leur coordinateur ATL (accueil du temps libre).

Au même titre que les enseignants, le personnel de l'accueil extra-scolaire assure aujourd'hui les garderies et est en contact quotidien avec les enfants. Faire appel à ce personnel s'inscrit donc dans le respect des normes sanitaires préconisées par le Conseil national de sécurité. Si des regroupements d'enfants devaient avoir lieu, ils se feraient dans le strict respect des règles d'hygiène préconisées, a précisé la ministre. Selon cette dernière, l'ensemble des acteurs concernés, de même que les écoles, ont reçu un courrier les informant du maintien de leurs subsides et leur demandant de s'impliquer aux côtés des communes dans l'organisation de l'accueil durant les vacances de printemps. Bénédicte Linard rencontrera également leurs représentants mardi pour faire le point sur leur situation particulière durant cette période de crise sanitaire. "Dans ce contexte de crise sanitaire inédite, nous comptons, si l'école ne peut être une solution, sur le sens des responsabilités des élus locaux et sur leur capacité à mettre en œuvre, sur leur territoire, la nécessaire solidarité qui doit s'exprimer vers celles et ceux qui luttent quotidiennement contre l'épidémie", a conclu la ministre.