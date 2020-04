En Italie, 17.000 professionnels de santé infectés par le coronavirus

(Belga) Près de 17.000 professionnels de santé ont été infectés par le coronavirus en Italie, et les deux-tiers d'entre eux sont des femmes, selon un bilan rendu public vendredi par l'Institut supérieur de la Santé (ISS).

Ce chiffre représente 10% du total des infections dans le pays. Parmi les 16.991 professionnels infectés par le coronavirus, 43,2% sont des infirmiers et des obstétriciens, 19% des médecins hospitaliers, 9,9% des travailleurs médico-sociaux et 19,2% appartiennent à d'"autres professions de santé", selon le rapport de l'ISS présenté lors d'une conférence de presse. L'Institut précise que leur âge moyen est de 42 ans, que plus de deux sur trois sont des femmes et qu'une large majorité des cas (70,9%) exerce en milieu hospitalier. La médecine de ville est moins sévèrement touchée, 0,8% des contaminés étant des médecins de famille ou des pédiatres libéraux et 2,3% d'"autres médecins". Selon un bilan communiqué jeudi par la fédération nationale des ordres de médecins (Fnomceo), la pandémie a tué 125 médecins en Italie. Elle a causé au total le décès de 22.170 personnes, selon les données officielles publiées jeudi par la Protection civile. (Belga)