En pleine pandémie, trois astronautes sont de retour sur un Terre après une mission de plusieurs mois

Les deux astronautes américains et le cosmonaute russe, qui ont quitté la station spatiale internationale (ISS) après y avoir passé plusieurs mois, ont atterri vendredi matin dans les steppes du Kazakhstan, au sud-est de la ville isolée de Dzhezkazgan. Le débarquement a été retransmis en direct par l'agence spatiale américaine Nasa.

Deux astronautes de la Nasa et un cosmonaute russe sont revenus sur Terre vendredi de la Station spatiale internationale (ISS) au moment où la planète fait face à la pandémie du coronavirus.



La capsule avec à son bord Andrew Morgan, Jessica Meir et Oleg Skripotchka a atterri dans les steppes du Kazakhstan à 05H16 GMT, selon l'agence spatiale russe Roskosmos.



Il s'agit du premier retour sur Terre d'un équipage de l'ISS depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en mars la pandémie globale du coronavirus.



"L'atterrissage a été réussi! (...) Bienvenu à la maison Oleg Skripotchka, Andrew Morgan et Jessica Meir!", s'est enthousiasmé Roskosmos sur son compte Twitter.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Même si le lieu de l'atterrissage pour ce trio est resté le même que pour les équipages précédents, dans les steppes à 147 km au sud-est de la ville kazakhe de Jezkazgan, la pandémie a imposé quelques modifications de la procédure.



Ainsi, les équipes chargées de l'accueil des spationautes ont été toutes testées au Covid-19 et obligées de porter des vêtements et des masques de protection.



Le lieu de départ habituel des spationautes vers leurs pays de résidence - l'aéroport de Karaganda, fermé comme des centaines d'autres aéroports à travers le monde en raison de Covid-19 - a également été modifié.

Un rare exemple de coopération internationale

Ainsi, M. Skripotchka va regagner la Russie à bord d'un avion au départ du cosmodrome de Baïkonour, utilisé pour les lancements vers l'ISS.

Pour leur part, les astronautes de la Nasa vont partir en direction des Etats-Unis à bord d'un avion depuis la ville de Kyzylorda, après un voyage de plusieurs heures en voiture.



L'ISS est un rare exemple de coopération internationale n'ayant pas été mise à l'arrêt par les tensions de ces dernières années entre la Russie et les pays occidentaux.