En télétravail, des Iraniennes luttent pour garder job et statut malgré le Covid-19

De l'effervescence électrisante des locaux de la start-up où elle exerce au télétravail isolée, Fereshteh a dû s'adapter face à la maladie Covid-19, comme nombre d'Iraniennes ayant décroché des jobs intéressants dans la high-tech et qui vont devoir se battre pour garder ce statut lors de lendemains incertains.

La voix un peu fatiguée au téléphone, contrastant avec le ton énergique qu'elle avait lorsque l'AFP l'a rencontrée dans son entreprise Alibaba il y a quelques semaines, Fereshteh Kasrai confie sur un ton malicieux être "plus efficace en télétravail...".

"Mais émotionnellement, c'est dur, je ne suis pas habituée à rester aussi longtemps chez moi et l'interaction avec mes collègues me manque", dit cette Iranienne de 44 ans qui vit seule à Téhéran.

Cette responsable des ressources humaines ne cache pas ses "inquiétudes" pour l'entreprise, créée il y a cinq ans et dont le coeur du métier - le business du voyage - est très impacté.

Même si face au Covid-19, l'adaptation au pied levé à de nouvelles façons de travailler a été le mot d'ordre pour elle et ses collègues féminines afin de ne pas perdre ce statut souvent difficilement acquis.

Fereshteh a instauré de nouvelles routines avec ses équipes entre "vidéoconférences matinales sur Skype ou sur Zoom" et échanges "sur les projets en cours".

A Alibaba, la majorité des employés est en ce moment en télétravail. Sans être officiellement confinés, les Iraniens - durement frappés par l'épidémie avec plus de 5.200 morts officiellement - ont été appelés à rester chez eux.

- "Iran Silicon Valley" -

En temps normal, entrer dans le grand entrepôt abritant le siège d'Alibaba à Téhéran, c'est entrer dans un autre Iran, loin des quartiers pauvres aux immeubles décrépis, des villes à l'histoire plurimillénaire ou des campagnes endormies.

Un panneau "Iran Silicon Valley" accueille le visiteur. On croise dans une ambiance branchée des food truck à cookies, des coussins géants dans les espaces de repos et des bureaux vitrés abritant des employés concentrés sur des ordinateurs Apple.

Des dizaines de jeunes femmes, en jean slim et foulard dévoilant largement leur chevelure, y travaillent avec des collègues masculins, dans une mixité qui ne va pas de soi partout en République islamique d'Iran.

Sur près de 700 employés à Alibaba, on compte 42% de femmes.

Certaines d'entre elles, comme Fereshteh - qui lors de sa rencontre avec l'AFP affichait un look travaillé, ongles vernis bleu et rouge à lèvres cerise - ont décroché des postes à responsabilité, un défi dans cette société très patriarcale.

Les plafonds de verre culturels et familiaux restent en général encore un frein dans la carrière des Iraniennes et notamment pour accéder aux postes de direction.

Plusieurs employées d'Alibaba témoignent des obstacles auxquels elles ont été confrontées dans le monde du travail, de l'avancement impossible sans réseau aux structures hiérarchiques trop lourdes.

"J'ai travaillé dans trois autres grandes entreprises, semi-privées ou liées au gouvernement, et j'ai eu le sentiment qu'il était très dur d'y évoluer, qu'il vous fallait impérativement connaître des gens influents", raconte Anis Amir Arjmandi, brune de 33 ans à l'abord chaleureux, directrice juridique à Alibaba.

Pour sa collègue Fatemeh Ashrafi, 38 ans, "dans une start-up, il y a plus d'espace pour faire entendre ses points de vue" et avoir des responsabilités. "On peut rencontrer nos managers quand on le souhaite, pas besoin d'attendre derrière leurs portes qu'ils nous accordent un peu de leur temps..."

Les "start-up sont dirigées par des générations plus jeunes, plus progressistes", souligne le journaliste spécialisé dans la high tech Khosro Kalbasi, basé à Téhéran.

Et de fait, le nombre de femmes dans les entreprises de high tech "a augmenté ces dernières années", relève-t-il, alors que selon lui l'Iran est l'un des pays les plus connectés du Moyen-Orient - avec un taux de pénétration de 87,19% pour internet et de 76,58% pour le web sur mobile (chiffres officiels).

- "Possibilité d'innover" -

Selon Azadeh Kian, professeur de sociologie à Paris et spécialiste de l'Iran, "70% des étudiants en ingénierie et en sciences sont des étudiantes" dans ce pays.

"C'est aussi un secteur où elles savent qu'elles peuvent avoir plus de marge de progression et la possibilité d'innover".

Fereshteh a pu constater que "les femmes imposent de plus en plus leurs voix dans le milieu du travail", se félicitant qu'à Alibaba le "vieux cliché selon lequel un programmeur doit absolument être un homme" a été brisé.

Le secteur des start-up, qui avait commencé à se développer dans les années 2000, a décollé à partir de 2013.

Mais les nouvelles technologies et l'utilisation des smartphones ont été durement touchées par le rétablissement en 2018 des sanctions américaines.

Effet inattendu des sanctions cependant: des entrepreneurs iraniens ont saisi l'occasion pour lancer leurs start-up, en s'inspirant de géants mondiaux bloqués en Iran pour créer un équivalent local, profitant d'un environnement protégé de la concurrence étrangère.

Parmi les plus réputées : Snapp (équivalent d'Uber), Digikala (pendant d'Amazon), cafe Bazaar (plateforme proposant des applications et des jeux développés par des Iraniens), Alibaba ou Tap30 (autre équivalent local d'Uber qui compte 1.400 employés à travers le pays.)

A Tap30, Mona Ahmadi, qui dirige à 33 ans 140 employés du centre d'appel, dit avoir trouvé "un bon job et un statut social".

Au sein de cette société, "45% de nos employés sont des femmes, la plupart ont moins de 30 ans et elles sont présentes dans tous les secteurs: marketing, technique, ressources humaines, centre d'appel", se félicite Negar Arab, 37 ans, responsable de la communication. Les équipes du juridique, des finances et de la communication y sont dirigées par des femmes.

L'une des réussites les plus marquantes dans ce secteur est aussi celle de Nazanin Daneshvar, 36 ans. Le site de vente au détail Takhfifan, co-fondé avec sa soeur il y a huit ans, est aujourd'hui la plus grosse start-up créée par une femme en Iran, employant 350 personnes.

On la remarque dans le e-commerce, où "pas assez de femmes" accèdent encore aux très hauts postes de direction, estime-t-elle.

En ce moment, ses bureaux sont fermés, le télétravail est généralisé. Certains employés ont pris des vacances, explique au téléphone d'une voix éprouvée Nazanin, le babillage de son bébé en fond sonore.

"Pour être honnête, c'est un grand choc (...) nos ventes ont considérablement chuté", confie-t-elle. "Nos employés font vraiment du bon boulot (...) mais ça prend énormément de temps et c'est épuisant" de télétravailler et gérer les équipes à distance.

- Pressions familiales -

Même avant la crise du Covid-19, le quotidien de cette entrepreneure était "encore difficile".

Il y a quelques années, "il fallait que j'emmène mon père à tous mes rendez-vous (avec des investisseurs) car personne ne me prenait au sérieux comme manager, alors je disais que c'était lui le manager de ma société".

Déjà en temps normal, "beaucoup n'arrivent pas à gérer la pression de leurs maris ou de leurs mères pour être moins impliquées dans leur travail; j'ai des employées qui ont démissionné parce qu'elles ne pouvaient plus assurer ce qu'on attend d'une femme traditionnelle".

Dans cette période où nombre d'Iraniennes télétravaillent, les pressions familiales sont encore plus prégnantes, témoigne Nazanin.

Negar, la responsable de communication de Tap30, qui comme les autres entreprises accuse le coup de la crise sanitaire, a vu tout son quotidien chamboulé. Elle confie être "très occupée" entre le télétravail et s'occuper de sa fillette et de sa famille.

Et avec de probables suppressions d'emploi liées aux crises sanitaire et économique, les femmes risquent d'être plus visées que les hommes.

Notamment dans les entreprises gouvernementales et semi-gouvernementales où "la plupart des postes de direction sont occupés par des hommes et les postes moins prestigieux par des femmes", relève Anis Amir Arjmandi la directrice juridique à Alibaba.

Elle critique ainsi "la persistance d'un mode de pensée" où l'on préfère donner en priorité les emplois à des hommes parce qu'ils sont chefs de famille et doivent ramener l'argent à la maison.

"S'il y a le choix entre préserver le job d'une femme célibataire ou d'un homme marié, c'est ce dernier qui sera maintenu en poste; ce n'est pas juste mais c'est comme ça dans cette mentalité".