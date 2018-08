Encore deux jours de canicule, attention aux personnes fragiles

Les autorités sanitaires multiplient les messages de prévention pour les personnes fragiles et âgées en ces températures encore caniculaires lundi et mardi, un épisode de pollution à l'ozone rendant l'air encore un peu plus irrespirable.

Lundi "les températures vont encore monter d'un cran, notamment dans le Sud-Ouest, où localement on pourrait atteindre 40°C", a expliqué Jean-Pierre Hameau, prévisionniste de Météo-France. Et mardi, "la journée sera encore très chaude", la chaleur remontant vers le Centre, la région parisienne et le Nord-Est, a-t-il ajouté.

Une partie de la France devrait malgré tout mieux respirer à compter de mardi en fin d'après-midi, avec l'arrivée d'une perturbation venue de l'Atlantique.

Mais si ce rafraichissement de quelque 10°C devrait permettre de lever certaines vigilances oranges canicule, toujours en place dans 67 départements, la collision entre "l'air surchauffé" et une masse d'air plus frais risque de provoquer mardi en fin de journée en Normandie, dans la région parisienne et dans le Nord des orages "forts voire violents" localement, avec de la grêle et de fortes rafales de vent, a mis en garde Jean-Pierre Hameau.

Le rafraichissement devrait ensuite s'étendre progressivement mercredi et jeudi à l'ensemble du territoire.

En attendant, les autorités sanitaires multiplient les messages de prévention. Avec cette canicule "intense, vaste sur le territoire métropolitain, et aussi très longue", "la récupération est de plus en en plus difficile" pour les personnes fragiles et âgées, a rappelé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, sur BFMTV.

- Gare au "contre-coup" -

"Nous observons de plus en plus de recours à SOS Médecins ou aux urgences pour les personnes les plus fragiles", a-t-il ajouté, redoutant un "effet contre-coup sur les organismes des personnes les plus fragiles" trois ou quatre jours après la fin de l'épisode.

Quinze ans après le canicule meurtrière d'août 2003, "les messages de prévention commencent à porter leurs fruits", a-t-il toutefois noté.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a estimé dimanche que cette canicule devrait probablement se traduire par une "surmortalité chez les personnes âgées". Mais les chiffres ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines.

Un quart des personnes âgées qui ont consulté un service d'urgence pour la canicule souffrait d'hyponatrémie: ces personnes avaient bu trop d'eau sans manger assez. Sur les 650 services d'urgence hospitaliers en France, 25 sont "en tension", essentiellement dans des régions touristiques, a précisé la ministre.

Il est recommandé de boire régulièrement de l'eau, de manger suffisamment, de se mouiller et de se ventiler, de passer du temps dans des endroits frais.

Avec le changement climatique, de tels épisodes risquent de se multiplier et de devenir "plus intenses et donc il va être nécessaire certainement d'adapter notre habitat, voire l'urbanisme des villes", a souligné Mme Buzyn.

- Circulation différenciée -

La canicule entraîne d'autre part une pollution à l'ozone persistante dans de nombreuses régions, en Île-de-France, dans l'Est, la vallée du Rhône, les Alpes et la Gironde. Ce polluant favorise l'asthme et peut aggraver des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires.

La vitesse maximale a été réduite de 20 km/h sur de nombreux axes routiers et la circulation différenciée qui interdit aux véhicules les plus polluants de rouler a été mise en place lundi dans plusieurs villes, notamment Paris, Lyon, Strasbourg, Annecy.

A Bordeaux, la mairie a mis en garde les habitants contre des "arnaques à la canicule", des démarchages abusifs auprès de certains résidents du centre-ville, en particulier des personnes âgées.

"Profitant des fortes chaleurs, des individus mal intentionnés se font passer pour des employés municipaux, proposant de l'eau aux plus fragiles en porte-à-porte", et peuvent en profiter pour regarder autour, pour un repérage, voire voler quelque chose, explique-t-on à la mairie.

L'impact de la canicule et la sécheresse se font également sentir sur les activités économiques, notamment agricoles.

Mais le pays a jusqu'ici en revanche été plutôt épargné par les incendies.

"On a eu beaucoup d'eau au printemps, donc malgré une sécheresse de surface qui s'installe, c'est quand même moins sec que les années précédentes dans les régions comme la Corse et le Sud où partent habituellement les feux. Et on n'a pas de vent", a expliqué Jean-Pierre Hameau.