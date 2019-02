Environ 1.200 jeunes marchent pour le climat à Jodoigne

(Belga) Les élèves de trois établissements scolaires de Jodoigne - l'Athénée royal, l'institut Saint-Albert et le CEPES - ont pris le départ d'une marche pour le climat, jeudi vers 12h30. Des parents et leurs enfants de l'enseignement primaire, en congé pédagogique ce jeudi, se sont joints à la marche. Plus de 1.200 jeunes sont mobilisés et parcourent le centre-ville, encadrés par la police locale. L'action devrait durer jusque 14h00. Elle a été mise sur pied conjointement par les trois écoles, et celles-ci comptent par la suite continuer à mener des actions communes et concertées en faveur de l'environnement.

Les élèves qui défilent dans le centre-ville, en plein jour de marché, reprennent les chants et slogans traditionnels de ce type de marche mais tentent aussi l'humour et le décalage. Parmi les slogans brandis sur les pancartes, on pouvait lire: "Le climat est plus chaud que ton mec", "achetez moins de vêtements, vous êtes belles toutes nues" ou encore "sauvez la terre, c'est la seule planète avec du chocolat". La marche de ce jeudi a été concertée entre les trois établissements secondaires de Jodoigne. Les directions avaient observé que certains élèves tentaient de s'organiser via les réseaux sociaux pour rejoindre des marches du jeudi organisées ailleurs et lorsque le président de l'association de parents de l'Institut Saint-Albert a suggéré aux directions d'agir ensemble pour organiser une telle manifestation, les trois directions ont directement donné leur accord. L'organisation a été mise sur pied en collaboration avec la zone de police et la ville de Jodoigne. (Belga)