Environ 150 personnes à la journée spéciale climat organisée par Greenpeace à Bruxelles

(Belga) Environ 150 personnes ont participé samedi, de 10H00 à 17H00, à la journée de formation "spéciale climat" organisée gratuitement par l'ONG Greenpeace sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles, ont indiqué les organisateurs.

Les participants pouvaient choisir de participer à 16 ateliers différents. Ils se répartissaient en trois catégories. Des ateliers traitaient des différentes manières d'agir et de se mobiliser pacifiquement, d'autres des solutions proposées dans les différents secteurs d'activité humaine et d'autres encore des malentendus autour du climat, comme par exemple les divergences sur les causes du réchauffement climatique, la polémique autour du recours à l'énergie nucléaire ou encore les arguments des éco-réalistes. La plupart des orateurs étaient des experts engagés, issus de différents domaines de compétences. Des membres de Greenpeace ont également participé à l'animation des ateliers. "La non violence est dans l'ADN de Greenpeace", a souligné Karen Naessens, coordinatrice des bénévoles et de la mobilisation à Greenpeace Belgique. "En s'informant sur le réchauffement climatique, des gens peuvent céder à la colère, c'est pourquoi un des ateliers, organisé en français et en néerlandais, a insisté sur l'importance d'agir de manière pacifique. Les participants affichaient une réelle volonté de continuer à se mobiliser, mais ils se posaient des questions sur la forme. Ils se demandaient s'il fallait continuer les marches ou commencer à agir d'une autre façon, en passant par la désobéissance civile ou en menant des actions autour de thèmes plus spécifiques". Elle a de plus constaté que divers petits groupes étaient en train d'émerger dans les différentes branches professionnelles. (Belga)