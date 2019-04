Environ 20.000 visiteurs pour le lancement de la saison 2019 à Pairi Daiza

(Belga) Environ 20.000 personnes ont visité le parc animalier Pairi Daiza lors du week-end d'ouverture de la saison, a indiqué dimanche Mathieu Godefroid, porte-parole du parc. "Nous sommes heureux qu'autant de gens viennent (re)découvrir le parc cette année". Le parc Pairi Daiza, "Meilleur parc zoologique d'Europe", installé à Brugelette (Hainaut) fête ses 25 ans cette année.

De nouveaux pensionnaires feront le bonheur des visiteurs comme un bébé ourang-outan "Sungai", trois dromadaires, un saki, un kanchil, des takins dorés, un manchot du cap, ou encore un petit éléphant d'Asie. Nul doute Tian Bao le jeune panda star du parc attirera toujours les regards bienveillants lors de cette nouvelle saison "Année de fête" pour le parc, Pairi Daiza présentera cette saison, un nouveau monde: la Dernière frontière. Sur ses huit hectares, les promeneurs se retrouveront dans un décor rappelant la Colombie britannique et pourront séjourner dans différents types de logements (hôtel et maisons) au coeur de la population faite d'ours bruns et noirs, de loups, de daims, de castors, des otaries de Steller... Pairi Daiza, qui fermera ses portes comme d'habitude le 11 novembre, les rouvrira un petit mois plus tard et sera accessible dans une ambiance de Noël du 14 décembre au 5 janvier 2020. (Belga)