Environ un Belge sur 5 s'ennuie au travail

(Belga) Quelque 21% des travailleurs belges s'ennuient au travail et 5,6% ont un grand risque de bore-out (épuisement professionnel par l'ennui), selon une enquête menée par le prestataires RH Securex auprès de 1.552 travailleurs.

Alors que 21% des travailleurs s'ennuient parfois au travail, 8% le sont régulièrement. Par ailleurs, 10% des travailleurs estiment que leur travail est ennuyant, sans intérêt (8%) ou sans défi quotidien (19%). Ces travailleurs ont un risque accru de bore-out, selon les enquêteurs. Quelque 5,6% des travailleurs belges pourraient en être victimes. Les travailleurs de grandes entreprises (plus de 1.000 personnes) ont un risque plus élevé de bore-out (8%) alors que ceux des entreprises moyennes (100 à 999) ont un risque beaucoup moins élevé (4%). Les jeunes travailleurs ont risque plus élevé que les plus anciens (7 contre 2%). Les dirigeants (4%) ont moins de risques d'avoir un bore-out que les travailleurs des fonctions exécutantes (6%). (Belga)