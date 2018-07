Eolien: 36 MW installés au premier semestre en Wallonie

(Belga) Dix-sept nouvelles éoliennes, représentant une capacité supplémentaire de 36 MW, ont été installées en Wallonie au cours des six premiers mois de l'année, ont annoncé mardi l'Association pour la promotion des énergies renouvelables (Apere) et Edora, la fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables, dans des communiqués distincts.

Ces nouvelles installations portent à 872 MW la puissance installée des éoliennes au sud du pays, soit l'équivalent de la consommation de plus de 507.000 ménages. Sur base des projets en cours de réalisation, l'Apere s'attend à ce que 100 MW de nouveaux mâts soient installés en 2018, après 86 MW en 2017 et 42 MW en 2016. "Au vu des statistiques, il est encore réaliste pour la Wallonie d'atteindre les objectifs éoliens qu'elle s'est fixés à l'horizon 2020: une production annuelle de 2.437 GWh, soit une puissance installée totale de 1.150 MW. Pour que l'objectif du gouvernement wallon soit atteint, il s'agit que le rythme amorcé en 2017 soit maintenu, avec en moyenne 100 MW installés par an jusque 2020", commente l'ASBL. Si la barre des 100 MW nouvellement installés est bien atteinte en 2018, le taux d'installation annuelle serait en phase avec les objectifs éoliens du gouvernement wallon pour la première fois depuis sept ans. De son côté, Edora plaide pour une "pax eolienica" alors que "plus de 350 MW de permis éoliens (sont) bloqués au niveau du Conseil d'État." Edora se prononce pour "un processus de réforme du Conseil d'État afin de diminuer la longueur des procédures de recours contre des installations d'intérêt public (délais de rigueur)". La fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables demande également au gouvernement wallon de lever ou d'assouplir une série de contraintes à l'installation éolienne (accès aux données cadastrales, zones d'interdiction militaires, contraintes environnementales, ...) (Belga)