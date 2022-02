Équateur : au moins 22 morts et des disparus dans des inondations à Quito

(Belga) Des pluies diluviennes, les plus fortes en vingt ans, ont provoqué des inondations à Quito, faisant au moins 22 morts, 47 blessés et 20 disparus, selon le dernier bilan provisoire des autorités et des secours mardi.

"Le nombre des personnes mortes dans les inondations est de 22, il y a 47 blessés et 20 disparus", a annoncé le Service national de gestion des risques dans son dernier bulletin d'information diffusé sur Twitter. "Il y a 22 morts qui sont en train d'être transportés à la morgue", a confirmé le maire de Quito, Santiago Guarderas, en conférence de presse. Deux personnes parmi les 47 blessés se trouvent dans un état critique. Les pluies torrentielles qui sont tombées lundi pendant 17 heures sans discontinuer ont fait déborder un bassin de rétention, provoquant un torrent d'eau qui a dévalé une avenue du quartier de La Gasca sur plus d'un kilomètre, dans le nord-ouest de la capitale, peuplée de 2,7 millions d'habitants. Le bassin, d'une capacité de 4.500 m3, s'est rompu après avoir reçu près de quatre fois le débit habituel, a précisé le maire. Des torrents d'eau charriant des pierres et de la boue ont alors emporté des voitures et inondé des maisons et des rues, selon des images diffusées par les secours et les médias. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, dont un poste de police et une station d'électricité. (Belga)