Equateur : mystérieux vol de 123 tortues aux Galapagos

(Belga) Une enquête a été ouverte par les autorités équatoriennes après le vol mystérieux de 123 jeunes tortues terrestres géantes dans un centre d'élevage des Galapagos, des îles classées au Patrimoine naturel de l'Humanité.

Le Parc national des Galapagos (PNG) a signalé au ministère public l'"enlèvement d'un total de 123 tortues des espèces Chelonoidis vicina et Chelonoidis guntheri", a annoncé le ministère de l'Environnement dans un communiqué diffusé vendredi. Il a ajouté que ces animaux étaient élevés en captivité dans le centre Arnaldo Tupiza sur l'île Isabela, la plus importante de cet archipel du Pacifique situé à 1.000 km au large des côtes de l'Equateur. "Toutes les tortues, 123 au total, ont été volées en une seule fois, mardi de la semaine passée", a de son côté précisé à l'AFP le député des Galapagos Washington Paredes. "L'endroit où étaient les tortues terrestres sur l'île Isabela n'est pas protégé. Il n'y a pas de caméras de sécurité", a-t-il déploré, soulignant que ce n'était pas la première fois que des animaux étaient volés dans l'archipel. Le centre d'élevage Arnaldo Tupiza a été créé en 1993 sur une superficie de deux hectares pour la reproduction des tortues géantes Chelonoidis vicina et Chelonoidis guntheri, des espèces menacées d'extinction. En juin dernier, 26 tortues terrestres géantes âgées de trois à cinq ans originaires des Galapagos y ont été rapatriées du Pérou après avoir apparemment été l'objet d'un trafic international. (Belga)