Espagne: un incendie dévastateur sous contrôle dans le Sud

Un incendie dévastateur ayant tué un pompier et entraîné l'évacuation de 2.600 personnes dans le Sud de l'Espagne est sous contrôle, ont indiqué mardi les autorités régionales.

Cet incendie, qui s'est déclaré mercredi près de Malaga (Andalousie), "est considéré comme contrôlé. La pluie qui tombe depuis des heures a été la meilleure alliée" des pompiers, a dit sur Twitter le président de la région d'Andalousie, Juanma Moreno. "Il reste désormais (à gérer) une phase complexe jusqu'à son extinction", a-t-il ajouté. Environ 500 pompiers, soutenus par 51 appareils bombardiers d'eau, avaient été mobilisés lundi pour combattre ce feu géant qui a dévasté plus de 8.000 hectares dans le massif de la Sierra Bermeja. Depuis dimanche, 260 militaires d'une unité spécialisée de l'armée sont venus leur prêter main forte à la demande des autorités locales. Ce feu, attisé durant les premiers jours par la chaleur caniculaire et le vent, a tué un pompier de 44 ans jeudi et entraîné au total l'évacuation préventive de 2.600 personnes. Il serait volontaire, selon la justice. Des incendies dévastateurs attisés par la canicule ont touché cet été plusieurs pays méditerranéens comme la Grèce, l'Italie, la Turquie ou l'Algérie.