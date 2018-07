Etudes de médecine - Plus de 3.600 inscrits attendus pour l'examen d'entrée en médecine et dentisterie

(Belga) L'épreuve de juillet de l'édition 2018 de l'examen d'entrée en médecine et dentisterie aura lieu ce vendredi de 09H30 à 17H00 à Brussels Expo, sur le plateau du Heysel, à Laeken. Il y a 3.615 inscrits, indique Benjamin Stewart, porte-parole de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares), institution chargée de la gestion et de l'organisation administrative et matérielle de l'épreuve. Le taux de non présentation attendu est estimé aux alentours des 10%. Une seconde épreuve sera organisée le 5 septembre.

Le contrôle des cartes d'identité et des convocations commencera à 08H00. Comme l'an dernier pour la première mouture de l'examen, les candidats devront répondre par écrit à huit séries de questions à choix multiples portant chacune sur l'une des huitmatières fixées par décret et réparties en deux catégories: "Connaissance et compréhension des matières scientifiques" ainsi que "Communication et analyse critique de l'information". Pour être reçus, ils doivent obtenir un minimum de 8/20 par matière et un minimum de 10/20 par partie. Si le nombre de reçus non résidents excède 30% des lauréats, un classement sera effectué et les meilleurs seront retenus dans la limite du quota fixé. Cette année, une seconde épreuve sera organisée le 5 septembre. Elle devra être réussie dans son intégralité. Il ne sera en effet pas possible de bénéficier de reports de notes d'une épreuve à l'autre. Sur les quelque 4.000 inscrits en septembre 2017 - dont plus d'un millier de premiers bacheliers parmi lesquels des reçus-collés au final exemptés -, près de 3.500 candidats avaient passé l'épreuve. Le taux de réussite s'élevait alors à 20,16%. Les non résidents qui avaient réussi l'épreuve ne dépassaient pas le quota de 30%.