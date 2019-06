Euro espoirs 2019 - Les jeunes Diables au complet à l'entraînement dimanche

(Belga) Les jeunes Diables U21 qui préparent la phase finale de l'Euro 2019 en Italie et à Saint-Marin (du 16 au 30 juin) à Catane, en Sicile, ne posent (plus) aucun problème au staff médical. Le coach national Johan Walem a ainsi pu compter sur la participation des vingt-trois joueurs du noyau lors de l'entraînement de dimanche.

Autrement dit l'arrière-droit Dion Cools (mâchoire fracturée), et le milieu de terrain Orel Mangala (touché à la cuisse), absents lundi à Valenciennes lors du match de préparation perdu 3-0 contre la France, étaient cette fois de la partie. Ils sont en effet rétablis, et prêts à disputer le match d'ouverture crucial de dimanche prochain (18h30) contre la Pologne au Stadio Città del Tricolore de Reggio Emilia Yari Verschaeren (Anderlecht), qui a manqué une partie de la préparation en Belgique à cause de ses examens, fait partie de la sélection dévoilée par Walem, le lendemain du match de Valenciennes. Les joueurs qui ont dû rentrer chez eux sont le défenseur de Genk Dries Wouters (Genk), l'ailier de Mouscron Manuel Benson, et l'attaquant du Standard Obbi Oularé. Les autres se sont envolés pour un stage d'une semaine à Catane vendredi. Ils reprendront l'avion à destination de Reggio Emilia, où ils séjourneront durant toute la durée du tournoi, vendredi prochain.