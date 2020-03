Europa League: FC Séville - AS Rome et Inter Milan - Getafe reportés

(Belga) Les matches FC Séville - AS Rome et Inter Milan - Getafe, prévus jeudi dans le cadre des 8e de finale aller de l'Europa League, ont été reportés en raison du coronavirus, a indiqué mercredi l'UEFA (Union européenne de football). Une nouvelle date n'a pas encore été fixée, l'UEFA précisant que les prochaines décisions concernant ces deux rencontres seront communiquées ultérieurement.

Ce report fait suite aux restrictions de voyage entre l'Espagne et l'Italie. Mardi, l'Espagne a en effet interdit du 11 au 25 mars tous les "vols directs entre tout aéroport situé en Italie et tout aéroport situé en Espagne". L'AS Rome avait dans un premier temps annoncé mercredi qu'elle ne pourrait se rendre à Séville, les autorités espagnoles n'ayant pas autorisé l'atterrissage de son vol. Le président de Getafe, Angel Torres, avait annoncé mardi que son club ne se rendrait pas en Lombardie, assurant même être prêt à "perdre le match" face à l'Inter de Romelu Lukaku. "Nous avons demandé à l'UEFA de chercher une alternative à Milan. Nous ne voulons pas pénétrer dans un foyer du coronavirus, nous n'y sommes pas obligés", a expliqué Angel Torres. Séville - AS Rome et Inter Milan - Getafe devaient se jouer à huis-clos. On ne sait pas encore quelle décision prendra l'UEFA à la suite du report des deux rencontres. Les matches retour son prévus le 19 mars. En Espagne, les matches de Liga se déroulent à huis-clos tandis qu'en Italie, la Serie A est suspendue jusqu'au 3 avril, suite aux mesures prises par le gouvernement italien. (Belga)