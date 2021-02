Exploration de Mars: la première vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance dévoilée

La Nasa a publié lundi une vidéo spectaculaire de l'atterrissage sur Mars de son rover Perseverance, la première du genre, après l'arrivée jeudi sur la planète rouge de la mission, en quête de vie ancienne.



Longue d'un peu plus de trois minutes, la vidéo publiée dévoile les images de plusieurs caméras situées à différents endroits sur le module, après son entrée dans l'atmosphère martienne: l'une montre le déploiement du parachute supersonique, une autre, située sous le rover, le sol martien qui se rapproche, et deux autres vues montrent le rover peu à peu déposé au sol, suspendu par trois câbles.



Aucun son n'a en revanche pu être enregistré durant la vertigineuse descente, a fait savoir la Nasa.



"C'est la première fois que nous avons été capable de capturer un événement comme un atterrissage sur Mars", a déclaré lors d'une conférence de presse Michael Watkins, le directeur du Jet Propulsion Laboratory où a été construit le rover. "C'est vraiment fantastique".



"Ces images et ces vidéos sont ce dont nous avons rêvé pendant des années", a ajouté Allen Chen, qui était chargé de l'atterrissage pour la Nasa. Elles serviront aux équipes de la Nasa à mieux comprendre ce qu'il se passe durant un tel atterrissage.



Le rover était protégé par un bouclier thermique à son entrée, à une vitesse de 20.000 km/h, dans l'atmosphère. On peut aussi voir ce bouclier largué à la surface de Mars sur la vidéo.



Huit rétrofusées ont ensuite fini de ralentir le véhicule, et l'on peut voir de la poussière martienne propulsée sous leur effet.



Les caméras sont des caméras commerciales standard, qui ont été ajoutées sans être reliées au système du rover pour ne pas le perturber.



La manoeuvre d'atterrissage était périlleuse et le site choisi, le cratère de Jezero, le plus risqué jamais tenté, en raison de son relief.

