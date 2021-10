Exploration de Mercure: une première photo de la planète dévoilée par l'Agence spatiale européenne

La mission spatiale européenne d'exploration de Mercure, BepiColombo, a survolé, dans la nuit de vendredi à samedi, cette planète pour la première fois. La planète la plus proche du soleil a même pu être photographiée, a annoncé l'Agence spatiale européenne (ESA) sur son compte Twitter en publiant le cliché.



La mission BepiColombo a été lancée en octobre 2018. Les sondes des agences spatiales européenne (ESA) et japonaise (JAXA) embarquées dans le satellite doivent se placer en orbite autour de Mercure en 2025 seulement, au terme d'une trajectoire complexe, car la plus petite des planètes du système solaire est très difficile à atteindre. Ses instruments scientifiques doivent étudier la composition de Mercure afin de résoudre le mystère de la formation de cette planète brûlée, la moins explorée des quatre planètes rocheuses du système solaire, et de comprendre l'évolution de l'ensemble de ce système. Avant de se propulser vers sa destination finale, le satellite effectue neuf vols de reconnaissance (un vers la Terre, deux vers Vénus et six autres vers Mercure). Ces manoeuvres visent à ce que BepiColombo atteigne la vitesse adéquate afin de se placer en orbite autour de Mercure en toute sécurité. La première photo prise lors de ce vol de reconnaissance a été envoyée à la Terre environ 30 minutes après ces manoeuvres. Cette photo a été prise à une distance de 1.000 kilomètres. Le cliché n'a donc pas été pris lorsque la sonde se trouvait au plus près de l'astre, soit à seulement 200 km, car le satellite survolait alors le côté obscur de la planète.