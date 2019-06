Exploration: un trek sous la mer à 120 m de profondeur

Sillonner des heures durant des zones crépusculaires de la mer Méditerranée, observer les poissons sans jamais se soucier de la décompression: c'est l'exploration inédite que Laurent Ballesta et trois autres plongeurs vont réaliser lors d'un long voyage de 4 semaines dans les grandes profondeurs.

Le célèbre photographe sous-marin et ses trois comparses - Antonin Guilbert, Thibault Rauby, Yannick Gentil - descendront le 1er juillet à 120 m de profondeur à bord d'une capsule pressurisée, utilisée dans l'industrie pétrolière. De là, ils sortiront chaque jour équipés de scaphandres pour une plongée de huit heures, de Marseille à Monaco.

"Le but est (de) montrer qu'il y a une Méditerranée encore très belle, des sortes de paradis perdus, d'oasis secrets quand on a dépassé une certaine profondeur. Il y a encore des animaux à décrire et à illustrer pour la première fois", explique à l'AFP Laurent Ballesta.

La mission - Gombessa V 'Planète Méditerranée', présentée mercredi soir à la Maison des océans à Paris - est une première du genre.

"Pendant 28 jours, on va pouvoir à notre guise rester à 120 m de profondeur et explorer cette zone aussi longtemps qu'on le voudra ou le pourra. On n'a plus cette angoisse de se dire qu'à chaque minute passée à 120 m de fond, c'est des heures à la remontée. Si tu restes 3 heures à 120 m, il te faut une journée pour remonter. C'est trop cher payé", raconte Ballesta, qui a eu l'idée d'utiliser un caisson pressurisé de la Comex (Compagnie maritime d'expertise).

- Des cosmonautes -

Depuis une barge, chaque jour, une cloche en acier d'un mètre carré à la pression des 120 m (soit 13 fois la pression atmosphérique) descendra dans la zone mésophotique (dite zone crépusculaire avec 1% de lumière du soleil). Après chaque sortie réalisée sans se soucier du temps qui passe, les plongeurs retourneront dans la cloche qui sera remontée à la surface pour être connectée à un petit caisson de deux mètres carré faisant office de sanitaires (douche et wc). Un troisième caisson de cinq mètres carré sert d'espace de vie avec 4 bannettes, une petite table et un sas pour faire entrer la nourriture.

"A partir de cartes biologiques des fonds marins, on imagine des itinéraires, c'est un trek sous marin", détaille Ballesta, qui entend mener à bien plusieurs missions sous l'eau, entre photographies, recueil de données scientifiques, étude physiologique et exploration archéologique avec l'épave du sous-marin Protée, coulé en 1943.

Les plongées seront un pur bonheur. Les quatre hommes, qui ont eu un avant-goût avec une plongée de 50 heures à 60 mètres, en sont certains.

"C'était génial, inoubliable, on était des cosmonautes, on s'y croyait vraiment ! Je flânais à grande profondeur. J'étais fébrile comme un débutant. C'était bouleversant", se souvient le naturaliste.

En revanche, la vie à quatre dans un espace confiné et pressurisé sera une toute autre aventure !

- Craintes -

L'atmosphère sera rempli d’hélium, ce qui veut dire que les voix seront déformées au point de ne plus se comprendre. L'audition sera altérée.

"Autre inconvénient c'est le confort thermique. L'hélium est un gaz non isolant. A 28 degrés on va suffoquer, à 27,5, on va greloter", relève Ballesta.

La nourriture n'a pas de saveur et, l'atmosphère étant saturée d'humidité, les occupants de la capsule sont exposés aux infections.

"Le froid, la pression, la densité du gaz qu'on respire: tout ça fait partie de nos craintes. On s'épuise très vite sous l'eau, on déplace un objet et on s’essouffle. Et on va déplacer beaucoup de gros matériel", remarque Antonin Guilbert, pour qui la "plus belle histoire sera déjà humaine".

Cette aventure singulière, qui mobilise une équipe de 25 personnes pour un coût total de 2,6 millions d'euros, ne peut légalement durer plus de 28 jours. Les quatre hommes quitteront leur 'caisson-maison' après 4 jours de décompression (il faut 100 heures de palier pour une plongée à 100 m).

L'exploration sera alors racontée dans un premier film de 90 minutes produit et diffusé sur Arte.