Extinction Rebellion dessine son logo sur le sable de la plage d'Ostende

(Belga) Les activistes climatiques d'Extinction Rebellion (XR) ont dessiné samedi sur le sable de la plage d'Ostende une version agrandie de leur logo, un sablier dans un cercle. Une façon de montrer pour XR qu'il est temps de faire quelque chose pour contrer le changement climatique.

Les activistes de XR veulent ainsi exprimer leur conviction qu'il est urgent d'agir pour le climat. "Via cette activité, nous souhaitons toucher le maximum de monde et faire prendre conscience aux gens de la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes actuellement au beau milieu de la crise climatique, environnementale, et sociale la plus grave de l'histoire de l'humanité", affirme le collectif dans un communiqué. Les actions d'XR ces dernières semaines ont fait couler beaucoup d'encre. Leur passage au salon de l'Auto notamment, lorsque 185 activistes avaient été interpellés. XR exige notamment que soit déclaré l'état d'urgence climatique et que les émissions de gaz à effet de serre sont stoppées le plus vite possible. Il souhaite aussi que les citoyens sont impliqués activement dans la transition vers une société et une économie plus durable. (Belga)