Fait rare chez nous : l'étourneau roselin a été observé à Zeebrugge

C'est un spectacle ornithologique rare qui s'offre à nous depuis mardi : l'étourneau roselin, caractérisé par son plumage bicolore rose et noir, a pu être observé sur notre territoire, annonce l'association flamande de protection de la nature Natuurpunt. Cela n'était arrivé qu'à 71 reprises jusqu'à aujourd'hui.

L'étourneau roselin est apparenté à l'étourneau sansonnet (beaucoup plus courant dans nos régions), et se reproduit normalement dans l'est de l'Europe avant de passer l'hiver en Inde. Ces oiseaux dépendent, durant la période de reproduction, de l'approvisionnement en grillons et criquets. Mais si la nourriture vient à manquer, ils peuvent migrer vers des régions où ils ne rendent généralement pas. Ce qui explique, selon Natuurpunt, leur présence en Belgique.

Il y a une semaine, les étourneaux roselins sont apparus en groupes assez importants en Autriche. Le 25 mai, les oiseaux ont été repérés en France où des centaines de spécimens ont depuis été signalés. Le 1er juin, le premier étourneau roselin de notre pays a été aperçu dans l'avant-port de Zeebrugge, et huit autre individus ont déjà pu être observés.

Les étourneaux roselins se distinguent par un plumage rose vif et noir brillant. Les mâles ont un reflet métallique violet sur leur tête et vert sur leurs ailes. Les femelles sont plus faiblement colorées et ont une crête plus courte.