Feux de forêt au Maroc: un mort, un millier de familles évacuées

Une personne a trouvé la mort dans les violents incendies qui ravagent depuis mercredi des régions boisées reculées du nord du Maroc, entraînant l'évacuation d'un millier de familles, ont indiqué vendredi les autorités à l'AFP.

"Le corps d'une personne atteinte de brûlures multiples a été retrouvé" dans un des foyers de feu de la région de Larache, selon un communiqué des autorités.

Au moins 1.600 hectares de massifs forestiers ont été détruits dans les provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan et Taza, dans le nord du pays Maroc, selon un bilan provisoire.

La progression rapide des flammes, attisées par le "chergui", un vent chaud venant du Sahara, a contraint 1.100 familles à évacuer une quinzaine de douars (villages) dans les zones incendiées de Larache. Par ailleurs, quelque 645 habitants ont été évacués dans les provinces de Taza et Tétouan.

A Tétouan, près du port de Tanger, une soixantaine de maisons ont brûlé et près d'une centaine de bovins ont péri.

Outre quatre bombardiers d'eau Canadair de l'armée, des centaines d'éléments de la Protection civile, des Eaux et Forêts, des Forces armées royales (FAR) et de la gendarmerie, assistés des autorités locales et de volontaires, ont été mobilisés pour stopper la progression du feu. Des renforts ont été dépêchés sur place.

Un foyer a été éteint et un autre est sous contrôle dans la province de Larache, selon les autorités locales.

Le Maroc est frappé depuis plusieurs jours par une vague caniculaire, avec des températures approchant les 45 degrés Celsius, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique.

De l'autre côté du détroit de Gibraltar, les incendies font rage dans le sud de l'Europe. Du Portugal à la Grèce en passant par l'Espagne et la France.