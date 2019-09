Feux de forêts: des centaines de touristes évacués sur une île grecque

(Belga) Des centaines de touristes ont été évacués d'hôtels et de plages de l'île grecque de Samos, où un feu de forêt s'est déclaré samedi, ont indiqué les autorités.

Quelque 70 pompiers et 13 véhicules étaient engagés dans la lutte contre le feu dans l'est de l'île, ont indiqué les services des pompiers. Selon le maire de l'île, Christodoulos Sevastakis, environ un millier de personnes ont été évacuées de plusieurs hôtels vers la ville de Pythagoreio. "Ce n'est pas un front (d'incendies) très large, mais il se trouve à proximité d'hôtels", a-t-il déclaré à l'antenne de la chaîne Skai TV. "Pythagoreio n'est pas menacée", a-t-il ajouté. Des navires des garde-côtes ont également évacué des dizaines de personnes depuis les plages de Glykoriza et Proteas, selon l'agence publique de presse ANA. Une cinquantaine de départs de feu ont été enregistrés en Grèce dans les dernières 24 heures, attisés par le vent, selon les services des pompiers.