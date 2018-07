Feux de veillée, barbecues en forêt et lanternes célestes interdits dans le Luxembourg

(Belga) Un arrêté de police adopté mardi par le gouverneur de la province du Luxembourg interdit toute une série d'activités humaines susceptibles d'occasionner des incendies. Sont notamment visés les feux de veillée, l'utilisation de désherbeurs thermiques, ou encore les lanternes célestes.

Les fortes chaleurs ainsi que l'extrême sécheresse qui règnent actuellement sur la province du Luxembourg ont conduit les autorités provinciales à prendre un arrêté de police afin de prévenir le risque d'incendie dans les espaces naturels, indique l'autorité sur son site internet. Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit "d'allumer des feux de veillée ainsi que des feux de cuisson dans le cadre des camps établis par les mouvements de jeunesse; de porter et d'allumer un feu en dehors des zones forestières, excepté dans les aires à barbecue aménagées à cet effet sur le domaine public et habitations privées; de porter et d'allumer un feu en zone forestière, sans exception ni dérogation aucune; d'utiliser un désherbeur thermique ou appareil assimilé; d'allumer et de faire décoller des lanternes célestes". Les contrevenants s'exposent à une peine d'amende ou d'emprisonnement. Les autorités invitent également la population à faire preuve de vigilance. "Une allumette, une cigarette, des tessons de bouteille ou l'échappement d'un véhicule stationné sur de hautes herbes peuvent provoquer la destruction de plusieurs centaines d'hectares d'espaces naturels", souligne la province sur son site, rappelant au passage que le Code Forestier interdisait de fumer en forêt sous peine d'amende avec perception immédiate. Au cours de ces deux dernières semaines, la zone de secours est intervenu à 80 reprises pour des incendies de broussailles, herbes ou forêts. (Belga)