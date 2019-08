Feux en Amazonie: au nom du C40, Hidalgo condamne "un crime contre l'humanité"

La maire de Paris Anne Hidalgo, présidente de l'alliance des grandes villes pour le climat C40, a dénoncé vendredi "un crime contre l'humanité" au sujet des importants feux qui ravagent actuellement la forêt amazonienne.

"La forêt amazonienne est l'un des plus importants biens communs de l'humanité, et elle brûle à cause du comportement irresponsable d'un petit nombre d'hommes politiques internationaux et de dirigeants d'entreprises", a critiqué Mme Hidalgo dans un communiqué.

"L'avidité de ces soi-disant leaders a un impact sur toute l'humanité en accélérant la crise climatique mondiale", a-t-elle insisté. "Ces incendies en Amazonie sont un crime contre l'humanité et les responsables devront s'expliquer", a ajouté la maire de Paris en appelant la justice à s'emparer de la destruction des biens communs.

"Alors que les maires de plus de 50 grandes villes dans le monde s'apprêtent à se réunir à Copenhague en octobre pour le Sommet du C40, nous travaillerons dessus avec mes collègues maires", a encore assuré Mme Hidalgo.

Quelque 700 nouveaux feux ont été enregistrés en 24 heures jeudi en Amazonie, selon les chiffres communiqués vendredi par l'Institut national de recherche spatiale (INPE). Ce même institut a recensé 76.720 feux de forêt, essentiellement dus à la déforestation, depuis le début de l'année au Brésil, dont 52% concernent l'Amazonie.