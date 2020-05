Floraison d'un arum titan au jardin botanique de Meise

(Belga) Un des arums titans que possède le Jardin botanique de Meise est en fleur, un événement rare puisqu'il ne s'agit que de la dixième fois que la plante fleurit depuis 2008, année où l'institution scientifique est entrée en possession du végétal. Les serres ayant été fermées en raison de la crise du coronavirus, le phénomène peut être observé sur le site internet du jardin botanique.

L'arum géant, une plante rare et menacée, a été découverte en 1878 dans les forêts tropicales humides de l'île indonésienne de Sumatra. En Belgique, on ne trouve cette plante que dans les jardins botaniques de Meise et de Gand. À Meise, on compte actuellement sept exemplaires de cette plante géante et un certain nombre de spécimens plus petits. Pendant la floraison, une fleur géante se développe à partir du tubercule. La plante atteint cette année 2,12 mètres. Lors de la précédente édition en juillet 2018, la fleur avait atteint une hauteur de 2,18 mètres. La floraison, qui ne dure que 72 heures, s'accompagne d'une odeur nauséabonde de viande en décomposition et ce afin d'attirer les insectes. (Belga)