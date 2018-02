Focus sur les technologies avec le premier festival "I Love Science" fin avril à Bruxelles

(Belga) La première édition du festival "I Love Science" se tiendra du 27 au 29 avril sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles, annoncent mardi les organisateurs. L'objectif est de sensibiliser le grand public aux sciences et aux technologies à travers des activités didactiques et ludiques pour apprendre en s'amusant.

De la création d'un drone au maniement d'un simulateur de conduite de Formule 1, en passant par la découverte des nouveaux engins de mobilité douce, cet événement à caractère pédagogique plongera le visiteur dans les sciences et les nouvelles technologies sous toutes leurs formes. I Love Science Festival est également le fruit d'une collaboration avec des opérateurs bruxellois dont Bruxelles Environnement et Bozar, qui organisera plusieurs activités autour de la rencontre entre arts et sciences. Un volet sera également consacré à la responsabilité écologique, de nombreuses avancées scientifiques permettant d'améliorer le quotidien et d'assurer un avenir plus vert, selon les organisateurs. L'événement est une initiative de la secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique Fadila Laanan, visit.brussels et Innoviris. "Je suis convaincue que le festival I Love Science contribuera à motiver les jeunes à s'orienter vers des études et des métiers liés aux sciences et aux technologies", affirme Fadila Laanan, citée dans un communiqué. (Belga)