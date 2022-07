Foire de Libramont - La Foire de Libramont signe une convention avec Natagora pour verdir son site

(Belga) La Foire agricole de Libramont, dont le thème cette année est "Ici commence un monde durable", a signé une convention avec l'association de protection de la nature Natagora en vue de reverdir le site de l'évènement ardennais, qui accueille chaque année quelque 200.000 visiteurs sur une superficie en plein air de 100.000 mètres carrés.

"Nos 10 hectares ont été un peu trop bétonnés au fil des années. On a envie de revenir en arrière et de reverdir le site", a expliqué samedi Jean-François Piérard, le président de Libramont Coopéralia, la coopérative qui organise la Foire agricole et forestière. Concrètement, Natagora a commencé un inventaire faunistique et floristique du site. Un travail toujours en cours mais qui a déjà permis de trouver "une plante rare qui pousse sur le champ de foire et qui mérite d'être protégée", selon son président. Le processus de reverdissement du champ de foire s'étalera sur plusieurs années et pourra se constater au fur et à mesure des prochaines éditions de la Foire de Libramont, promet-on. Plus largement, les organisateurs veulent transformer la grand-messe du monde agricole belge "en la plus grande manifestation agricole durable en Europe d'ici 2030". Cela passe, déjà, par une réduction des déchets ou la mise en contact des partenaires horeca présents sur l'évènement avec des fermes locales. La Foire veut également faire la chasse aux plastiques à usage unique. Autre exemple des efforts entrepris: les 10 tonnes de tapis utilisés pour l'évènement, autrefois en fibres synthétiques pétrosourcées, ont été remplacées par des tapis en chanvre, qui seront recyclés en paillis sur des terrains de maraîchers et de pépiniéristes locaux.