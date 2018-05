Forte baisse du nombre de travailleurs restant moins d'un an en maladie

(Belga) Un peu plus de 450.000 travailleurs en arrêt maladie pour moins d'un an ont obtenu une indemnité en 2017, soit 10% de moins qu'en 2016, ressort-il des chiffres de l'assurance maladie. Le nombre de jours de maladie est lui en baisse de plus de 7%, indique samedi VRT NWS.

Les travailleurs n'entrent dans les statistiques de l'assurance maladie qu'au bout de deux semaines de maladie pour les ouvriers et un mois pour les employés. Jusque là, leur salaire étant payé par leur employeur. Le nombre de jours d'arrêt maladie de courte durée et indemnisés est en diminution depuis plusieurs années. La ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block y voit les effets des mesures décidées par le gouvernement. (Belga)