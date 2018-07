France: un drone de Greenpeace survole une centrale nucléaire

(Belga) Greenpeace a annoncé qu'un drone en forme de Superman piloté par ses militants avait survolé mardi une centrale nucléaire française pour s'y écraser sur un bâtiment "vulnérable", ce que le fournisseur d'électricité EDF a confirmé partiellement en excluant tout impact sur la sûreté des installations.

Cette action "hautement symbolique" annoncée par l'ONG, photos et vidéo à l'appui, visait à démontrer la "vulnérabilité" des piscines d'entreposage de combustible usé face au risque d'attaques extérieures, selon Greenpeace qui affirme que son drone s'est écrasé contre un bâtiment de ce type dans l'enceinte de la centrale EDF de Saint-Vulbas, près de Lyon, au centre-est du pays. EDF (Electricité de France) a, de son côté, indiqué que deux drones avaient survolé le site dont un a été intercepté par les gendarmes. "La présence de ces drones n'a eu aucun impact sur la sûreté des installations. Il s'agit cependant d'une infraction au regard du code de la défense, qui donnera lieu au dépôt d'une plainte", a ajouté EDF. "Le bâtiment combustible est un bâtiment important pour la sûreté, dimensionné notamment contre les agressions externes naturelles ou accidentelles, ce qui lui assure une robustesse élevée. Le survol de drone ne constitue pas une menace vis-à-vis de la sûreté", a ajouté EDF, sans rien confirmer de plus. Cette action intervient après des intrusions de militants de Greenpeace dans les centrales de Cattenom (est) en octobre et Cruas (sud-est) en novembre, qui avaient le même objectif de dénonciation de failles dans la sécurité des piscines de combustible. En 2014 et 2015, des drones avaient survolé plusieurs sites nucléaires français, des actions non expliquées à l'époque. Greenpeace avait démenti toute implication. (Belga)