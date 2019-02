François de Rugy se félicite de la mobilisation des jeunes pour le climat

Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy s'est réjoui vendredi de la mobilisation des jeunes pour le climat, quelques heures avant un rassemblement prévu devant son ministère pour dénoncer "l'inaction" du gouvernement.

"Nous sommes dans l'action par rapport au climat", s'est défendu François de Rugy sur Franceinfo tout en se félicitant que "des jeunes et d'autres citoyens (...) demandent qu'on en fasse plus pour le climat".

Il a souhaité que les "jeunes générations commencent à convaincre leurs parents" pour la défense du climat. "Plus il y aura de citoyens mobilisés entrainant la société vers une action résolue", plus la société progressera dans la lutte contre le dérèglement climatique, a-t-il soutenu.

"Nous pouvons marcher main dans la main pour le climat" avec les jeunes qui se mobilisent, a-t-il dit. "Je préfère qu'il y ait des gens qui manifestent devant mon ministère en disant: +on n'en fait pas assez pour le climat, il faut aller plus vite, plus fort, plus loin+ - c'est exactement ce que je pense -, que des gens qui me disent: +arrêtez!, arrêtez! ça va trop vite, ça va trop loin, ça va trop fort+".

Interrogé pour savoir si "la grève scolaire" (comme celle prévue le 15 mars dans plusieurs pays) était "un bon mode d'action", M. de Rugy a répondu qu'en tant que "père de famille" il "n'inciterait pas les élèves à faire grève".

De jeunes Français ont appelé jeudi à une "grève pour le climat" nationale le 15 mars, relayant l'appel mondial de l'adolescente suédoise Greta Thunberg à l'origine de mobilisations dans de nombreux pays.

Ce vendredi, des étudiants franciliens ont prévu de se rassembler devant le ministère de la Transition écologique à Paris appelant l’État à "déclarer l'état d'urgence écologique et sociale".