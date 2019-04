Gabon: après un mois d'absence médiatique, Ali Bongo reçoit le Premier ministre

(Belga) Le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba, dont on était sans nouvelles depuis près d'un mois et que certains médias disaient absent du pays, a reçu lundi le Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé à Libreville, a-t-il annoncé sur Twitter.

"J'ai longuement échangé ce lundi au Palais présidentiel à Libreville avec le Premier ministre", a déclaré le président gabonais. Son tweet de lundi est accompagné d'une photo où on le voit recevoir le Premier ministre. Une communication remarquée à Libreville, où la présidence n'avait pas donné de nouvelles depuis plus de trois semaines: plusieurs médias avaient alors affirmé que le chef de l'Etat était reparti à l'étranger pour des raisons de santé. Victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre, le président Ali Bongo, avait passé cinq mois de convalescence en dehors du Gabon. Il était rentré fin mars à Libreville pour un "retour définitif", qui devait, notamment, faire taire l'opposition qui réclamait depuis son AVC que la vacance du pouvoir soit déclarée. Durant plusieurs jours, M. Bongo avait reçu personnalités politiques et membres de la majorité. Mais depuis le 4 avril, la présidence n'avait plus donné de nouvelles. Interrogée mi-avril par l'AFP sur un nouveau départ du chef de l'Etat en dehors du pays, la communication présidentielle était resté muette. "Nous avons passé en revue les dossiers prioritaires", a ajouté dans son tweet lundi le président gabonais au sujet de son entretien avec le Premier ministre. "Je lui ai rappelé la nécessité d'une action publique (...) qui conjugue efficacité économique et justice sociale", a-t-il ajouté, en référence à la vague de divers mécontentements qui traverse le pays à la suite de l'annonce de plusieurs mesures d'austérité. "Il a disparu plus de trois semaines et réapparait comme s'il avait disparu la veille", a réagi Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi, signataire d'un "appel à agir" avec neuf autres personnalités. "La question que je pose, c'est: où était-il ? " Ce collectif d'opposants a saisi fin mars la justice "afin que soit ordonnée une expertise médicale sur Ali Bongo" qui doit déterminer s'il peut continuer à exercer ses fonctions. Début avril en conférence de presse, le Premier ministre Julien Nkhoge Bekale assurait: le président "va bien et sa santé n'est pas un tabou". Ali Bongo Ondimba est au pouvoir depuis 2009 dans ce pays pétrolier d'Afrique centrale, après avoir succédé à son père, qui dirigeait le pays depuis 1967.