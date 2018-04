GB: des empreintes de dinosaures découvertes sur une île écossaise

(Belga) Des empreinte de dinosaures vieilles de 170 millions d'années ont été découvertes sur une île écossaise et permettent d'en savoir plus sur l'évolution de ces créatures, a annoncé mardi l'université d'Édimbourg.

Ces empreintes ont été retrouvées dans la roche sur la côte nord-est de l'ile de Skye (nord-ouest de l'Écosse). La plus grande d'entre elles mesure 70 centimètres. Elles sont le fait de deux types de dinosaures, des sauropodes, qui pouvaient mesurer jusqu'à deux mètres de haut, et des théropodes, qui mesuraient une taille similaire, et sont les lointains cousins du tyrannosaure Rex. "Cette découverte d'importance mondiale constitue une preuve rare de l'époque du jurassique moyen, pour laquelle peu de zones de fossiles ont été retrouvées dans le monde", a souligné l'université. Les chercheurs ont documenté une cinquantaine d'empreintes retrouvées sur le site. C'est l'analyse des contours, de la forme et de l'orientation des orteils, et la présence de griffes qui leur a permis de déterminer quels dinosaures avaient laissé leurs traces. Les travaux ont été menés conjointement avec l'Académie des sciences chinoise et publiés dans le Scottish Journal of Geology. Avec ces empreintes, les scientifiques ont pu "démontrer la présence de sauropodes dans cette partie du monde sur une période plus longue que ce qui était connu jusqu'alors", a expliqué Paige dePolo, de l'École de géoscience de l'université d'Edimbourg. (Belga)