GB: les précédentes allocutions d'Elisabeth II

La reine Elisabeth II, qui s'est exprimée dimanche soir lors d'une allocution télévisée exceptionnelle à propos de la crise du nouveau coronavirus, s'est très rarement adonnée à cet exercice durant son règne.

Voici les précédents, hors allocutions de Noël:

- 1991: guerre du Golfe -

Le 24 février 1991, la reine s'adresse aux Britanniques à la mi-journée, sur toutes les radios et télévisions, pour la première fois en temps de guerre, afin d'évoquer la "fierté de la Grande-Bretagne en ses forces combattant dans le Golfe".

"Au moment où, avec nos alliés, elles (nos forces) sont confrontées à un défi nouveau et plus difficile, je souhaite que nous puissions unir nos prières pour que leur succès soit aussi rapide qu'il est certain, et qu'il soit obtenu avec aussi peu de pertes en vies humaines et de souffrances que possible", dit-elle, souhaitant "que leur courage soit alors récompensé par une paix juste et durable".

- 1997: hommage à Diana -

Le 5 septembre 1997, un jour avant les funérailles de la princesse Diana décédée dans un accident à Paris, la reine lui rend un hommage appuyé à la télévision dans une allocution en direct depuis le palais de Buckingham.

Cette intervention avait été annoncée la veille, après une virulente campagne de presse lui reprochant de ne pas s'associer à la douleur de ses sujets.

"Je veux rendre hommage à Diana elle-même. C'était un être humain exceptionnel et talentueux. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle n'a jamais perdu sa capacité à rire et à sourire, ni celle à insuffler aux autres sa chaleur et sa gentillesse", dit-elle notamment à propos de la "princesse du peuple", avec qui ses relations étaient notoirement difficiles.

- 2002: le décès de la reine-mère -

Le 8 avril 2002, la reine Elisabeth II se dit "profondément touchée" par l'hommage rendu à la reine-mère, décédée le 30 mars, par les dizaines de milliers de Britanniques qui ont défilé devant son cercueil depuis plusieurs jours.

Dans un message enregistré au château de Windsor (ouest de Londres), retransmis en début de soirée par les télévisions et les radios, elle remercie ses sujets pour leur soutien.

"Depuis que ma chère mère est décédée il y a plus d'une semaine, j'ai été profondément touchée par le débordement d'affection qui a accompagné sa mort", explique la reine, vêtue de noir.

"Je vous remercie également de tout mon coeur pour l'amour que vous lui avez porté pendant sa vie et pour l'honneur que vous lui faites aujourd'hui dans la mort", ajoute-t-elle.

- 2012: jubilé de diamant -

Le 5 juin 2012, la reine s'exprime dans un message pré-enregistré, à la télévision et à la radio, au terme de quatre jours de festivités, pour témoigner de sa "profonde" émotion face à l'immense élan populaire suscité par les cérémonies de son jubilé de diamant.

"Je me suis sentie humble face aux événements auxquels j'ai assistés à l'occasion de mon jubilé de diamant (60 ans de règne, NDLR). Cela m'a profondément émue de voir ces milliers de familles, voisins et amis faire la fête dans cet esprit de liesse", déclare-t-elle.

En robe bleu pâle, elle s'exprime depuis une pièce du palais de Buckingham, avec en arrière-plan un portrait officiel du prince William, deuxième dans l'ordre de succession, avec son épouse Kate.