GB: Pret A Manger va améliorer son étiquetage après la mort d'une adolescente

La chaîne britannique de restauration rapide Pret A Manger s'est engagée mercredi à mentionner "tous les ingrédients" présents dans ses produits après la mort d'une adolescente, victime d'une réaction allergique causée par un sandwich dont l'étiquetage a été mis en cause.

"L'étiquetage complet des ingrédients sera introduit pour tous les produits fraîchement fabriqués", assure Pret A Manger dans un communiqué. Il "énumérera tous les ingrédients, y compris les allergènes. Ceci fait suite à la conclusion de l'enquête (...) sur la mort tragique de Natasha Ednan-Laperouse".

La jeune Britannique de 15 ans est morte à Nice en 2016 après être tombée malade dans un vol en provenance de Londres, une affaire qui a suscité une vive émotion au Royaume-Uni.

Selon les conclusions d'une enquête rendues publiques vendredi, l'adolescente a été victime d'un "choc anaphylactique", une violente réaction allergique, après avoir mangé un sandwich artichaut, olive et tapenade Pret A Manger.

"La baguette (...) contenait du sésame auquel elle était allergique" mais l'emballage ne présentait "aucune information spécifique sur l'allergène", pas plus que le présentoir sur lequel était proposé le produit, avait indiqué un responsable de l'enquête, le Dr Sean Cummings.

Tout en soulignant que Pret A Manger s'était conformé à la réglementation britannique, le Dr Cummings avait estimé que l’étiquetage n'en avait pas moins été "inadapté", l'enquête ayant en outre montré que la chaîne avait déjà été mise en garde sur ce sujet.

"Je veux redire à quel point nous sommes désolés pour la mort de Natasha", a déclaré le patron de Pret A Manger Clive Schlee, cité dans le communiqué. "J'ai dit que nous tirerions des leçons de cette tragédie et que nous veillerions à ce que des changements significatifs se produisent".

"L'entreprise commencera à tester l'étiquetage complet des ingrédients sur les emballages des produits à partir du mois prochain. Ce système sera déployé dans tous les magasins du Royaume-Uni le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Interrogée sur cette affaire, la Première ministre britannique Theresa May a souligné mardi sur la BBC la nécessité de se "pencher sur (la) question" de l'étiquetage, mais aussi "sur la responsabilité de chaque entreprise".

Connue pour ses sandwiches, salades et autres plats préparés, Pret A Manger a été fondé à Londres en 1986. L'enseigne est surtout présente au Royaume-Uni mais s'est développée plus récemment aux États-Unis, à Hong Kong, en Chine et en France.