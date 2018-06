Georges-Louis Bouchez sera le nouveau président du PASS

(Belga) Le chef de file du MR à Mons sera le nouveau président du Parc d'aventures scientifiques de Frameries (PASS), rapporte Sudpresse vendredi. Thierry Vanderhaege, président depuis 2011, deviendra vice-président.

Georges-Louis Bouchez deviendra en juillet 2018 le nouveau président du PASS, poste auquel il succédera à Thierry Vanderhaege qui deviendra vice-président. Le parlement wallon a acté la nomination du nouveau président jeudi. Le PASS avait, par ailleurs, annoncé en mars 2018 l'arrivée de Christophe Happe (44 ans) au poste de directeur général, où il succédera à André Crémer, directeur général depuis 2011 et qui partira à la retraite. Selon Sudpresse, le futur président du PASS souhaite "que tous les écoliers puissent aller au moins une fois dans leur vie au parc scientifique". Il entend également "renforcer les contacts avec les deux universités montoises. L'outil est encore déficitaire pour le moment", a indiqué Georges-Louis Bouchez. "Il faut que ça coûte le moins cher possible au contribuable." Inauguré en 2000, le PASS, après des débuts difficiles, n'a cessé de monter en puissance ces dernières années: le parc d'aventures scientifiques a battu en 2017 son record de fréquentation de 110.590 visiteurs qui remontait à l'année 2015. Le PASS propose 14 espaces thématiques, répartis sur 12.000 mètres carrés. L'offre du Parc s'est élargie en 2018 avec la nouvelle exposition "Nature 2.0", qui revisite le rapport de l'homme à la nature ainsi que le développement durable et l'innovation. (Belga)