Grand Prix de Bretagne: coup d'envoi des joutes hivernales avec Bold Eagle

Le Grand Prix de Bretagne donnera le coup d'envoi dimanche sur l'hippodrome de Vincennes des joutes hivernales avec le retour sur la cendrée de la star du trot français, Bold Eagle, en quête d'un troisième sacre dans le Grand Prix d'Amérique, fin janvier.

Cette première des six courses qualificatives au Prix d'Amérique se dispute sur 2.700 mètres avec à la clé 120.000 euros. Les trois premiers gagneront leur billet pour le championnat du monde du trot attelé.

C'est la première fois que le protégé de l'entraîneur Sébastien Guarato, Bold Eagle, double vainqueur du Grand Prix d'Amérique (2016 et 2017), va participer au Grand Prix de Bretagne.

"L'an dernier, Bold Eagle a été contraint de déclarer forfait car il a eu un abcès à un pied", a dit à l'AFP Sébastien Guarato.

Bold Eagle a remporté facilement sa dernière course en province à Feurs le 28 octobre. Ce jour-là, il a battu Cavalleria. "Une très bonne jument", selon Sébastien Guarato.

Depuis, le fils de Ready Cash "est resté en bonne condition physique". "Il est mieux que l'année dernière car il n'a pas eu de problème de santé. Il arrive avec beaucoup de fraîcheur sur le meeting d'hiver", commente son préparateur physique "confiant".

Le professionnel normand du Ménil-Bérard aura deux autres cartouches dans la course : Valko Jenilat (tenant du titre) et Carat Williams.

"Valko Jenilat a très bien couru dans le Tour européen. Il est prêt pour une bonne performance dimanche", estime Sébastien Guarato.

- Retour des "Superdimanches" -

Quant à Carat Williams piloté par David Thomain, il reste sur une deuxième place le 14 octobre à Bordeaux dans le Grand Prix du sud-ouest et le 31 octobre à Vincennes dans le Prix des Cévennes. "Il peut encore lutter pour les premières places car il est très très bien au boulot".

Outre ses compagnons d'écurie, "L'aigle audacieux" retrouvera aussi sur sa route une douzaine d'adversaires, dont Akim du Cap Vert (vainqueur en 2015), la ballerine de Jean-Michel Bazire Belina Josselyn et l'expérimenté Briac Dark.

L'occasion également pour les turfistes de revoir le champion de l'entraîneur Philippe Allaire Bird Parker (4ème l'an dernier) et grand acteur du précédent meeting. Bird Parker avait participé à toutes les courses "B" (Bretagne - Bourbonnais - Bourgogne et Belgique) et remporté le Prix du Bourbonnais et le Prix de Belgique avant de remporter en fin de meeting le Grand Prix de Paris.

Les meilleurs trotteurs de la planète pourront aussi gagner leur billet pour l'Amérique le 23 décembre en remportant le Critérium Continental ou le Prix Ténor de Baune.

Durant le meeting d'hiver, les fans de courses hippiques pourront parier sur 750 courses, dont onze épreuves de groupe 1, le plus haut niveau, avec en point d'orgue, le Grand Prix d'Amérique, le dernier dimanche de janvier.

Baptêmes de poneys, rodéo mécanique, carrousel, visite des écuries... De nombreuses animations seront proposées aux visiteurs du champ de courses, à partir de dimanche et jusqu'au 24 février 2019.

La société leTrot reconduit les "Superdimanches" destinés aux jeunes avec des thématiques diverses : les animaux de nos régions, le Farwest, les Super Héros, le Père Noël, le train de Peppa Pig, le Cirque ou encore le Carnaval.

Le premier Superdimanche sera placé sous le signe de la Bretagne avec un village gastronomique dédié à la région. Superdimanche comprend aussi les visites guidées des écuries et le bus suiveur, pour assister aux courses spectacle au cœur du peloton.