Grand Prix de Grande-Bretagne: Extinction Rébellion demande "d'agir maintenant"

(Belga) Le mouvement écologiste Extinction Rebellion a déployé une bannière intimant aux autorités "d'agir maintenant" en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 disputé dimanche à Silverstone, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Quatre manifestants ont déployé, peu avant le départ du Grand Prix, une banderole portant les mots "Act Now" près de la ligne de départ, avant d'être interpellés. "Pendant la course, la police du Northamptonshire a été informée de la présence de quatre personnes qui ont été interpellées par la sécurité à l'intérieur du périmètre du circuit. Elles ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue", ont indiqué les organisateurs du Grand Prix dans un communiqué. Dans une déclaration transmise à l'AFP, Extinction Rebellion a souligné que "plutôt que d'interrompre la course, les manifestants ont voulu envoyer un message clair aux spectateurs pour signifier que le monde est complètement en dehors des clous pour empêcher un effondrement climatique et que la période qui suit la pandémie de coronavirus est cruciale alors que les températures devraient dépasser les 1,5 degré de réchauffement dans les cinq prochaines années, violant les engagements des accords de Paris". Le Grand Prix de Grande-Bretagne se disputait à huis clos, sans public, en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)