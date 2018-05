Grand Steeple-Chase de Paris : So French, Perfect Impulse, Bipolaire... dans la course de l'extrême

So French, double tenant du titre, Perfect Impulse, Bipolaire... quatorze sauteurs d'exception montés par des jockeys aguerris vont disputer dimanche à Auteuil la 140e édition du Grand Steeple-Chase de Paris, une course de l'extrême très technique longue de 6 kilomètres.

Endurance, vitesse, fort coup de saut: ces chevaux d'exception doivent avoir ces qualités pour franchir sans commettre de faute les 23 obstacles du parcours en un peu plus de 7 minutes.

Le rail ditch and fence ou "juge de paix", l'obstacle le plus redouté du parcours, souvent décisif pour la victoire, impose un bon de 5 mètres. La rivière des tribunes, un saut de 8 mètres de long, se franchit, elle, deux fois.

- So French: dans les pas de Hyères III, Katko et Mid Dancer -

Longtemps incertain en raison d'une blessure à l'entraînement, So French sous la selle de Bertrand Lestrade va tenter de rejoindre dans l'histoire Hyères III, Katko et Mid Dancer, les seuls à avoir gagné à trois reprises cette prestigieuse épreuve.

Son mentor Guillaume Macaire, qui a remporté quatre des cinq dernières éditions, tentera aussi sa chance avec le 6 ans Punch Nantais, les cinq ans Edward d'Argent et On The Go. Le grisou Edward d'Argent, peut se prévaloir d'une 2e dans le Prix Maurice Gillois, considéré comme le Grand steeple-chase des 4 ans.

- Perfect Impulse : forme et expérience -

La jument de 6 ans, Perfect Impulse, 2e dans le Grand Steeple-Chase 2017 a laissé une forte impression en gagnant facilement le Prix Murat le 7 avril avec Tristan Lemagnen.

"L'an dernier, Perfect Impulse était tombée sur un os. Elle a gagné en maturité et si elle saute comme la dernière fois, elle sera dure à battre", affirme son entraîneur Arnaud Chaillé-chaillé rappelant que pour gagner "il ne faut pas faire de fautes car elles se paient à la fin".

Il est "confiant" sa jument "a un gros coeur, une santé de fer, et beaucoup de force dans les jarrets pour s'élever au-dessus des obstacles".

- Milord Thomas : le retour -

Absent l'an dernier à cause d'un problème à un tendon à l'antérieur droit, Milord Thomas avait gagné cette course marathon en 2015 et fini 4e en 2016. Confié à Jacques Ricou, ce 9 ans est en forme. Il a fini 2e du Prix Murat et 3e du Prix Ingré.

"Milord Thomas est très bien, il a un bon moral et du métier", commente son entraîneur Dominique Bressou même s'il dit "redouter les jeunes, Perfect Impulse et Edward d'Argent qui l'ont déjà battu sur 4.400 m et peuvent encore le faire".

- Bipolaire: la révélation -

François Nicolle possède plusieurs cartouches: Roi Mage, Balkan du Pécos, Borice et surtout Bipolaire, la révélation qui a gagné dans la foulée, le Prix Héros XII et le Prix de la Haye Jousselin 2017, considéré comme la revanche du Grand Steeple-Chase de Paris.

Les atouts de ce gris de 7 ans monté par Thomas Gueguen: "bon sauteur, de la tenue et du fond et une bonne connaissance du parcours", juge François Nicolle, son entraîneur installé en Charente-Maritime qui rêve d'un premier sacre dans cette course dotée de 820.000 euros.

- Géluroni pour David Cottin -

Quatre fois second, David Cottin n'a jamais gagné le Grand Steeple-Chase en tant que Jockey. Il présente Géluroni, son premier partant en tant qu'entraîneur avec "l'espoir d'accrocher une place".

"Géluroni a un bon coup de saut mais pas trop de vitesse", confie-t-il pendant que Priscilla Navillod, kiné du crack trotteur Bold Eagle, décontracte le cheval athlétique dans son box avec des massages et des étirements.

Et il ne donnera pas de consignes à son jockey Jonathan Plouganou, il "n'aimait pas que l'on lui en donne".

L'outsider de la course sera Djakadam, protégé du redoutable Willie Mullins, qui ne fait pas le déplacement d'outre-Manche pour faire de la figuration.