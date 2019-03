Grande America: des "hydrocarbures" en Gironde, prudence sur l'origine

(Belga) Des traces d'hydrocarbures ont été décelées samedi sur une plage en Gironde (France), en "pré-alerte" après le naufrage mardi du navire italien Grande America, la préfecture appelant néanmoins à la prudence face à des "photos alarmistes".

Sea Shepherd France, association de défense des animaux marins, a publié samedi des images d'une "première plage en Gironde touchée par les hydrocarbures", demandant le déclenchement du plan Polmar Terre. La préfecture de Gironde a répliqué dans un tweet en écrivant : "Attention à ne pas se fier aux photos alarmistes. Des vérifications vont être faites et d'éventuels prélèvements seront réalisés et comparés à ceux du #GrandeAmerica". Contactée par l'AFP, la préfecture maritime de l'Atlantique a confirmé que des prélèvements seraient réalisés mais qu'une origine de cette pollution venant du fioul que contenait le navire italien "semble étonnante au vu des modèles de dérive observés et calculés". Le tweet de l'ONG a été retwitté à plusieurs reprises avec des commentaires attribuant cette pollution à celle du Grande America. Ce navire a coulé mardi à 333 km à l'ouest de La Rochelle avec à son bord 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses, plus de 2.000 véhicules ainsi que 2.200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes. Les opérations contre la pollution se poursuivent actuellement dans la zone du naufrage. Deux nappes d'hydrocarbures, plus une troisième repérée vendredi, dérivaient depuis vers l'est mais n'étaient attendues qu'en milieu de semaine sur les côtes soit de Charente-Maritime, soit de Gironde. (Belga)